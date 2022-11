Vorfall am Wochenende : Einbruch bei Saarbrücker GIU: Büro von Geschäftsführer Welker aufgebrochen

Im Gebäude der städtischen Saarbrücker Wirtschaftsförderungsgesellschaft GIU ist am Wochenende eingebrochen worden. Nun wird bekannt: Auch das Büro der Geschäftsführer wurde aufgebrochen.

Der Einbruch in das Gebäude der Wirtschaftsförderungsgesellschaft GIU in Saarbrücken am Wochenende sorgte für Furore. Schließlich war kurz zuvor bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Saarbrücken gegen GIU-Geschäftsführer Martin Welker unter anderem wegen Korruptionsverdachts ermittelt.

Hintergründe zu den Ermittlungen gegen GIU-Chef Welker

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt wegen des Anfangsverdachts der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen und der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr gegen Welker und einen Bauunternehmer. Bei den Ermittlungen gegen den GIU-Chef wurden bei einer Durchsuchung in einem Anwesen Welkers in Neunkirchen 389 000 Euro Bargeld gefunden. Welker bestätigte dies gegenüber der SZ, sagt aber: Es sei nicht sein Geld gewesen. Die Stadt Saarbrücken teilte am Freitag mit, dass der GIU-Aufsichtsrat Welker beurlaubt habe. Welker habe in der Sitzung um seine Beurlaubung gebeten.