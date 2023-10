Nach Fleischkäsweck-Minipreis legt Warenhaus nach Ein Cent billiger – kuriose Rabatt-Schlacht bei Globus in St. Wendel

St. Wendel · Um publikumswirksame Kampagnen war Globus noch nie verlegen. Bestes Beispiel: der Preiskampf beim Kunden-Renner Fleischkäsweck. Doch was ist das, was das Warenhaus jetzt in St. Wendel anpreist?

16.10.2023, 18:46 Uhr

Globus in St. Wendel mit ungewöhnlichen Preissenkungen in St. Wendel 8 Bilder Foto: Matthias Zimmermann

Jeder Lebensmittelmarkt, jeder Discounter ringt mit Werbeaktionen um Kunden. Der kleinste Preis gilt. Möglichst viel für möglichst wenig Geld abstauben. Besonders in Zeiten allgemein hoher Teuerungsrate kommt jedes Schnäppchen wie gerufen. Das wissen auch die Verantwortlichen bei Globus. Hier geht es zur Bilderstrecke: Globus in St. Wendel mit ungewöhnlichen Preissenkungen in St. Wendel