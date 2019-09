Eilmeldung : Dramatische Zuspitzung der Lage – Gusswerke in Saarbrücken wollen Insolvenz anmelden

Saarbrücken Während im Leipziger Unternehmen die ausstehenden Löhne gezahlt worden sind, warten bis zuletzt die Mitarbeiter auf die August-Zahlung.

Alle Bemühungen zur Rettung der Gusswerke Saarbrücken sind offenbar gescheitert. Das Unternehmen will am Freitag (20. September) Insolvenz anmelden, wie Betriebsratschef Bernd Geier unter Berufung auf die Geschäftsführung am Freitagmorgen mitteilte. Wie oder ob es mit der Gießerei in Saarbrücken mit ihren rund 1000 Mitarbeitern weitergeht, ist noch unklar.