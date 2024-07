Neue Aufgaben Purem-Werk soll eine besondere Rolle für den Eberspächer-Standort Neunkirchen spielen

Trotz zahlreicher Unsicherheiten auf den Märkten und immer schnelleren Veränderungen in der Nachfrage sei es der Eberspächer-Gruppe 2023 gelungen, den Nettoumsatz um 10,3 Prozent auf drei Milliarden Euro zu steigern. Der stärkste Umsatzzuwachs kommt aus den USA, gefolgt vom restlichen Europa und an dritter Stelle Deutschland. Das bereinigte Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) erreichte 210,5 Millionen Euro, was einer Steigerung von 27,3 Prozent entspricht. Gegenwärtig beschäftigt die Eberspächer-Gruppe 11 100 Beschäftigte an 80 Standorten in 30 Ländern.