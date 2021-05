Die SZ hat ein Musterformular vorbereitet : So können Rentner Einspruch wegen Doppelbesteuerung einlegen

Saarbrücken So könnte ein Einspruch eines Rentners gegen seinen Steuerbescheid und gegen die mutmaßliche Doppelbesteuerung formuliert sein, der auf das Verfahren vor dem Finanzgericht des Saarlandes Bezug nimmt.

Der Text orientiert sich an einer Formulierung, die der Mannheimer Steuerberater Heinrich Braun vorschlägt. Er vertritt einen saarländischen Rentner in einem Verfahren vor dem saarländischen Finanzgericht. Für den Einspruch beim Finanzamt gilt eine Frist von einem Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids.

Begründung: In meinem zu versteuernden Einkommen sind Renteneinkünfte enthalten, die aus der Deutschen Rentenversicherung entstammen. (Außerdem habe ich Einnahmen aus einer privaten Rürup-Rente in Höhe von 1.313,13 € jährlich). Das Bundesverfassungsgericht (Urteil v. 6.3.2002 Az. 2 BvL 17/99; BStBl. 2002 II S.618) hatte unter anderem entschieden, daß Renteneinkünfte, soweit diese aus bereits versteuertem Einkommen stammen, in der Rentenphase nicht noch einmal der Besteuerung unterworfen werden dürfen. Dem wird der § 22 EStG in der aktuellen Fassung nicht gerecht, da es teilweise zur Doppelbesteuerung kommt. Bezüglich der Verfassungsmäßigkeit der Rentenbesteuerung, insbesondere wegen der Problematik der Doppelbesteuerung, sind vor dem Bundesfinanzhof zwei Verfahren unter Aktenzeichen X R 20/19 und X R 33/19 anhängig. Es tritt daher bereits gesetzliche Zwangsruhe ein.