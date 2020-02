Diskussion zum Ausbau : Neue Zugverbindungen nach Frankreich geplant

Saarbrücken Das Saarland, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und die französische Region Grand Est planen neue Zugverbindungen zwischen Frankreich und Deutschland. Gemeinsam bereiten die Länder nach eigenen Angaben erstmals eine europaweite Ausschreibung im Nahverkehr auf der Schiene vor.

Die Grundverträge für die Strecken sind bereits geschlossen, bis Ende 2024 soll ein gemeinsames grenzüberschreitendes Nahverkehrsangebot starten. Das Konzept wurde am Mittwoch beim Forum in der Arbeitskammer in Saarbrücken diskutiert. „Der Verkehrsdruck ist enorm. Deshalb brauchen wir innovative Mobilitätskonzepte in der Großregion“, sagte Kammer-Hauptgeschäftsführer Thomas Ott.