Wiederaufnahme der Flugverbindung : Direktflüge von Saarbrücken nach Antalya

Saarbrücken Ab September können Reisende wieder ab dem Flughafen Saarbrücken in die Türkei fliegen.

Nach Aufhebung der Reisewarnung für die türkische Provinz Antalya und der ungebrochen großen Nachfrage nimmt SunExpress die Verbindung von Saarbrücken an die türkische Riviera wieder auf. Die Airline bedient die Strecke ab dem 6. September einmal wöchentlich sonntags. Das teilte eine Sprecherin der Strukturholding Saar in einer Presseerklärung mit.

Aktuell gelten für Reisen innerhalb und für Rückkehrer aus der Türkei noch gesonderte Bedingungen. Nähere Informationen erteilen die Reisebüros, Veranstalter oder die Airline. Für die Provinz Antalya, in der auch die Städte Antalya und Alanya liegen, hatte die Bundesregierung zuletzt die Reisewarnung aufgehoben.

In der Türkei sind die offiziellen Zahlen der täglichen Neuinfektionen in den vergangenen Wochen wieder gestiegen. Die türkische Ärztevereinigung zweifelte die offiziellen Corona-Fallzahlen dennoch an. „Sie spiegeln nicht die Wirklichkeit wieder“, sagte Sinan Adiyaman der Deutschen Presse-Agentur Anfang August. Die Türkei befinde sich anders als offiziell vermittelt auf einem neuen Höhepunkt der Infektionszahlen.