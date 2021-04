Corona-Krise nicht genutzt : Saar-Firmen hängen bei der Digitalisierung hinterher

Saarbrücken Von einem Digitalisierungsschub ist bei den saarländischen Unternehmen noch wenig zu spüren. Das geht aus einer Studie hervor, die Professor Markus Thomas Münter von der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Saarland und die Standort-Fördergesellschaft Saaris erstellt haben.

Münter merkte auch an, dass 66 Prozent der Firmen angaben, ihre Digitalisierungsaktivitäten ausgebaut zu haben. „Damit war aber häufig nur das Einrichten von Homeoffice-Arbeitsplätzen gemeint oder die Möglichkeit anzubieten, Besprechungen auch per Videokonferenz abhalten zu können.“ Mit einer Digitalisierungsstrategie habe dies jedoch wenig zu tun. „Die meisten Unternehmen nutzen die Krise nicht als Katalysator für wirkliche Digitalisierung“, sagt der auf Volkswirtschaftslehre spezialisierte HTW-Hochschullehrer.

Saaris-Geschäftsführer Christoph Lang erläuterte, dass selbst Bauhandwerker bald nicht mehr ohne Tablet oder Notebook bestehen können. Für jedes Bauwerk werde künftig ein digitaler Zwilling hinterlegt (Fachjargon BIM – Building Information Modeling). Auf dieser Plattform würde der Baufortschritt bis ins Kleinste dokumentiert, und „wer an dieses Netzwerk nicht angeschlossen ist, hat auch als Dachdecker in Zukunft keine Chance mehr“, ist Lang überzeugt. In Zulieferbetrieben werde die Herstellung von komplexen Metallkonstruktion mit 3-D-Druckern an Bedeutung gewinnen, nannte der Saaris-Chef ein weiteres Beispiel für die Digitalisierung. Besonders bei kleinen Losgrößen lohne sich deren Herstellung mithilfe einer klassischen Werkzeugmaschine, die auf große Stückzahlen ausgerichtet ist, nicht mehr.