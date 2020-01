Kostenpflichtiger Inhalt: Serie Gesundheitswirtschaft im Saarland : Rundumsorglos-Paket für Krankenhäuser

Die Geschäftsführer von Apolog in Quierschied-Göttelborn (von links): Oliver Stumpf, Stefan Nimmesgern und Thomas Hoffmann. Die Firma kümmert sich um die Versorgung der Krankenhäuser mit Medizinprodukten. Foto: Engel

Quierschied Spritzen, Tupfer, Klopapier – Tausende Artikel müssen Krankenhäuser regelmäßig bestellen. Einen solchen logistischen Aufwand zu managen, ist Aufgabe des Dienstleisters Apolog.

Etwa 600 Seiten umfasst allein die monatliche Sammel-Rechnung an die SHG-Klinik Völklingen. Dort ist alles aufgeführt, was dem Krankenhaus in dieser Zeit geliefert wurde, wobei die verschreibungspflichtigen Medikamente dabei noch nicht berücksichtigt sind. Doch auch wenn man die Pillen, Pasten und Infusionen außen vor lässt, müssen für Krankenhäuser insgesamt 17 000 Artikel vorgehalten werden – von Herzschrittmachern über Skalpell-Klingen bis hin zu Tupfern und Toilettenpapier. Fast 430 Lieferanten stehen in der Besteller-Liste. Je nach Spezialisierung benötigt jedes Krankenhaus etwa 4000 Produkte aus diesem Gesamtsortiment.

Um die Kliniken von dieser aufwändigen Bestell-Routine zu entlasten, stellt der Quierschieder Krankenhaus-Dienstleister Apolog seit einiger Zeit einen Versorgungsassistenten zur Verfügung. Dieser ist dafür zuständig, „dass alle benötigten Artikel stets in der ausreichenden Menge vorhanden sind“. „Über die Fülle an Material die Übersicht zu behalten, ist eine Mammutaufgabe für das Stationspersonal und erfordert viel Zeit, die bei der Pflege fehlt“, begründet Stefan Nimmesgern die neue Dienstleistung. Er ist neben Thomas Hoffmann und Oliver Stumpf Prokurist bei Apolog, einer Tochter des saarländischen Klinik-Konzerns SHG.

Info 50 Mitarbeiter beschäftigt Apolog Die Firma Apolog, die 2003 gegründet wurde und eine 100-prozentige Tochter des saarländischen Krankenhaus-Konzerns SHG ist, beliefert von ihrem Logistik-Zentrum in Quierschied-Göttelborn aus Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen sowie Alten- und Pflegeheime mit allem, was sie zur Versorgung ihrer Patienten benötigen. Apothekenpflichtige Medikamente gehören derzeit noch nicht dazu. Apolog beschäftigt 50 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 55 Millionen Euro.

Inzwischen haben sich neun Kliniken in der Region dazu entschlossen, diesen Service, der – wie die Prokuristen sagen – bundesweit ziemlich einmalig ist, in Anspruch zu nehmen. Wer neu dazu stoßen will, „muss sich zunächst einem umfangreichen Analyse-Prozess unterziehen, der etwa ein halbes Jahr in Anspruch nimmt“, sagt Hoffmann. Ähnlich lang dauert auch die Weiterbildung eines Apolog-Mitarbeiters zum Versorgungsassistenten.

Bei einer ersten Analyse untersuchen die Apolog-Experten zunächst die bestehenden Strukturen – zum Beispiel welche Lagermöglichkeiten es gibt und wer auf den Stationen bislang für die Materialversorgung zuständig war. „Wenn diese Tätigkeit schon auf einem Mitarbeiter fokussiert war und er die Arbeit weitermachen will, kann auch er zum Versorgungsassistenten weitergebildet werden“, sagt Hoffmann. In einem weiteren Schritt legt die Verwaltung den Bedarf und die Mengen fest, die mindestens vorhanden sein müssen. Danach wird die Lagerhaltung so zugeschnitten, dass eine lückenlose Versorgung gewährleistet und alles schnell griffbereit ist. „Wir wollen ein Rundumsorglos-Paket schnüren“, sagt Stumpf. Die bestellte Ware wird zudem nicht mehr von jedem Lieferanten einzeln ins Krankenhaus gebracht. „Wir stellen die Chargen in unserem Logistikzentrum in Quierschied zusammen, so dass jede Klinik nur noch eine einzige Lieferung erhält“.

Voraussetzung dafür ist, „dass alle Prozesse künftig IT-gestützt ablaufen“, sagt Nimmesgern. „Bestellzettel und andere Papierformulare gehören der Vergangenheit an.“ Dadurch könnten auf Knopfdruck Verbrauchs-Statistiken aufgerufen werden. „Das bringt Transparenz und Klarheit in den Einkaufs- und Logistik-Prozess“, erläutert Schimpf. Ist beispielsweise die Nachfrage nach einem bestimmten Sortiment dauerhaft höher als bisher angenommen, „können wir bei dem Lieferanten günstigere Konditionen aushandeln“, so Hoffmann. „Zudem werden alle Rechnungen elektronisch erfasst, gesammelt und automatisch an das Buchhaltungssystem weitergeleitet.“