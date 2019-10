Hoffen auf Bundeshilfen : „Für das Saarland eine Überlebensfrage“

Saarbrücken Der Strukturwandel wird viel Geld kosten. Die Saar-Wirtschaft hofft dazu auf Investitionen aus dem Bund.

Das Saarland sei in einer „äußerst schwierigen Lage“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Heino Klingen. In der Stahlindustrie werde sich die Situation noch verschlimmern, da ab 2021 CO 2 -Zertifikate im EU-Emissionshandel teurer werden sollen. Auch im Sinne des Umweltschutzes müsse verstärkt in „grünen Stahl“ investiert werden, bei dem die nötige Energie aus Wasserstoff statt aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird. Die hiesigen Stahlhersteller arbeiteten bereits an entsprechenden Verfahren, sagt Klingen. „Aber diese Technologie braucht noch etwas Zeit.“ Da umweltverträglich erzeugter Stahl ein „gesamtdeutsches Interesse“ darstelle, sei der Bund in der Pflicht, die Stahlhersteller für diese Übergangszeit zu unterstützen. „Wenn wir ein Industrieland bleiben wollen, brauchen wir entsprechende Förderungen“, so Klingen. „Für das Saarland ist das eine Überlebensfrage.“