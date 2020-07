Behörde für die Großregion mit Sitz in Saarbrücken : Task Force baut Hürden im Grenzgänger-Alltag schrittweise ab

Saarbrücken () Rund 250 000 Menschen pendeln jeden Tag innerhalb der Großregion zwischen Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg.

Doch wenn vier unterschiedliche Gesetzgebungen den Alltag regeln, entstehen nicht selten Probleme. Um Hindernisse für Grenzgänger abzubauen, wurde 2011 im Rahmen des EU-Förderprogramms Interreg die Task Force Grenzgänger gegründet. Organisatorisch angesiedelt im saarländischen Wirtschaftsministerium, beschäftigt sie vier zweisprachige Juristen, die sich vor allem mit Fragen aus dem Steuer-, Sozial-, Arbeits- und Bildungsrecht beschäftigen. „Ziel der Task Force Grenzgänger ist es, administrative und juristische Hürden für Grenzgänger in der Großregion abzubauen. Sie erarbeitet also Lösungsvorschläge für Probleme, die sich für Grenzpendler und solche Unternehmen, die Grenzgänger beschäftigen, im Arbeitsalltag auftun“, heißt es aus dem Ministerium. „Diese übergibt die Task Force an die zuständigen politischen Entscheidungsträger auf regionaler, nationaler oder europäischer Ebene.“

Wie die Arbeit der Task Force konkret aussieht, wird zum Beispiel bei der Besteuerung für ehemalige Grenzgänger, die in Frankreich wohnen, ersichtlich. Diese waren jahrelang sowohl von deutscher als auch von französischer Seite besteuert. Dagegen kämpfte über Jahrzehnte das Komitee zur Verteidigung der Grenzgänger aus dem Département Moselle mit Sitz in Saargemünd. 2011 verfasste die Task Force ein Rechtsgutachten zu diesem Thema, das in die Verhandlungen zwischen beiden Staaten eingebracht wurde. „Auf den Lösungsvorschlag der Task Force hin werden seit 2016 die Renten nur vom Wohnsitzland, also von Frankreich, besteuert; Frankreich leistet dafür wiederum eine Ausgleichszahlung an Deutschland“, teilt das Wirtschaftsministerium mit.