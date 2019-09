Saar-Wirtschaft erbost über Diskussion zur Congresshalle : Saar-Wirtschaft für Ende der Debatte um Congresshalle

Saarbrücken Die Spitzenorganisationen der Saarwirtschaft – IHK, HWK, VSU, DEHOGA und der Handelsverband – appellieren an die Verantwortlichen in Stadt und Land, die Congresshalle rasch zu einem modernen Messe-, Kongress-, Event- und Kulturforum weiterzuentwickeln.

Aus Sicht der Wirtschaftsorganisationen gibt es für das neue Messe-, Kongress-, Event- und Kulturforum keine Alternative zum Standort Hafenstraße. Er grenze unmittelbar an die City und verspreche wegen seiner direkten Anbindung an die 1A-Lage Bahnhofstraße die größten regionalwirtschaftlichen Effekte. „Deshalb brauchen wir keine neue Grundsatzdiskussion über alternative Standorte“, so Klingen. Dies führe nur zu erheblichen Zeitverzögerungen und gefährdete die in Aussicht gestellten Zuschüsse des Bundes in Höhe von 50 Millionen Euro.