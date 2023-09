Regionaler Leitartikel Die Politik zeigt mangelndes Gespür

Als würde all das nicht schon reichen, will die Politik zum Jahreswechsel jetzt auch wieder zurück zur alten Mehrwertsteuer-Regelung von 19 statt derzeit 7 Prozent. Genau der richtige Weg, um der Gastronomie endgültig den Rest zu geben. Der Politik fehlt das Gespür. Zumal mittlerweile auch immer mehr Menschen sich angesichts stark gestiegener Kosten genau überlegen müssen, für was sie noch Geld ausgeben können. Da wird auch immer häufiger am Essen oder dem beliebten Bierchen gespart. Eine Entwicklung, die sich so schnell nicht ändern wird.