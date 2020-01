Saar-Arbeitsmarkt : Ende 2019 mehr Saar-Arbeitslose

Saarbrücken 33 000 Menschen mussten im Dezember den Gang zum Arbeitsamt antreten. Die Zahl offener Stellen geht zurück.

Zum Jahresende 2019 gab es keine guten Nachrichten vom saarländischen Arbeitsmarkt. Eine nachlassende Konjunktur in vielen Branchen sowie Krisen in der saarländischen Stahl- und Autoindustrie hinterlassen immer mehr Spuren auch beim regionalen Arbeitsmarkt. So geht in der Folge auch die Nachfrage nach Arbeitskräften in vielen Unternehmen zurück. Die Saar-Hütten versuchen noch, große Teile ihrer Belegschaften über Kurzarbeit an Bord zu halten. Zudem sieht ein Strategieprozess den voraussichtlichen Abbau von über 1500 Stellen vor. Auch in der Autoindustrie mit ihren Zulieferern ist angesichts einer großen Kaufzurückhaltung noch völlig unklar, wie es weitergeht.