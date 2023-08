Regionaler Leitartikel Sitzt die Landesregierung im Schlafwagenabteil?

Man reibt sich die Augen, wenn man die Massivität sieht, mit der die Saar-Unternehmen in der jüngsten Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) den Zustand des Wirtschaftsstandortes Saarland kritisieren. Von Vertrauen ist da wenig zu sehen. Eher von massiven Zweifeln daran, ob die Landesregierung überhaupt willens und auch intellektuell in der Lage ist, klare, nachvollziehbare Vorstellungen zu formulieren, wofür dieses Land überhaupt in Zukunft stehen soll.