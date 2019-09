Kostenpflichtiger Inhalt: Tarifrunde im ÖPNV : Busfahrerstreiks im Saarland gehen weiter

Saarbrücken Seit Dienstagmorgen streiken die vier kommunalen Verkehrsbetriebe im Saarland. Auch am Mittwoch sollen die Busse im Depot bleiben. Die Fahrer fordern mehr Geld. Die Arbeitgeber stocken ihr Angebot nicht auf, verweisen auf die Politik.

Einige Menschen warten an der Bushaltestelle am Saarbrücker Rathaus. Dass die Busfahrer der vier kommunalen Betriebe im Saarland an diesem Dienstag seit 3 Uhr in der Nacht streiken, ist gegen 8 Uhr morgens wohl noch nicht zu allen durchgedrungen. Zwei Frauen hetzen zu einem Taxi. Schulkinder sitzen auf den Bänken, lassen die Beine baumeln und den Kopf hängen. Die Fahrplan-Anzeigen laufen. In zehn Minuten, so suggeriert die orangene Schrift, soll der nächste Bus fahren. Doch der steht im Saarbahn-Depot am anderen Ende der Stadt. „Auch der Kollege, der die Anzeigen schaltet, streikt“, sagt Christian Umlauf von Verdi.

Ein Bus blockiert die Ausfahrt zur Hohenzollernstraße: „Wir streiken“ steht auf der Scheibe. Busfahrer, Mitarbeiter aus der Verwaltung und der Werkstatt, Putzpersonal haben sich vor dem Gebäude versammelt. Sie alle fordern ein höheres Gehalt. 427 Euro mehr, darüber sind sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer eigentlich einig, nur über den Zeitraum der Erhöhung streiten sie. Verdi fordert, dass diese Summe innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre erreicht wird, gerechnet vom 1. Juni 2019 an. Das können die Arbeitgeber nicht stemmen, erwidern diese und bieten stattdessen einen Zeitraum von fünf Jahren an, gerechnet ab 1. Januar 2020 – ein Plus von 3,6 Prozent pro Jahr. „Prozentzahlen sind schwierig“, hält Umlauf dagegen. Drei Prozent von wenig sei immer noch wenig. Rund 1500 Euro Netto verdienen die Busfahrer hier, sagt Umlauf. Der ÖPNV habe mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen.

„Keiner will den Job mehr machen“, sagt auch Anna Migula. Seit 18 Jahren ist sie Busfahrerin. Viele Kollegen seien in ihrem Alter, sagt die 56-Jährige. Der Nachwuchs fehle. „Wir fahren zehn Stunden. Viel Stress, freche Fahrgäste“, zählt sie auf. Am Ende müssten einige Busfahrer dennoch nebenbei einer 400-Euro-Beschäftigung nachgehen, oder einen Antrag auf Wohngeld stellen. „Das ist doch nicht normal“, schimpft Migula.

Weniger Pausen, kein Puffer an der Endhaltestelle und eingeplante Verspätungen ärgern Vitali Laener. Auch an Ruhetagen würde das Telefon klingeln, weil es keinen Tag mehr gibt, an dem kein Bus ausfällt. Der 44-Jährige sitzt, wie er sagt, seit 20 Jahren hinterm Steuer. „Damals war das ein ganz anderes Fahren.“

Klaus Männel und Natalia Schreiner protestieren am Saarbahn-Depot. Die Mitarbeiter fordern mehr Geld. Auch heute werden sie streiken. Foto: BeckerBredel

Neben den Arbeitsbedingungen haben die Saarbahn-Mitarbeiter aber noch ein ganz anderes Thema an diesem Morgen. Sie dürfen nicht auf die Toiletten am Saarbahn-Depot. „Lächerlich“ finden sie das, das sei wie im „Kindergarten“. Vor allem, dass zwischenzeitlich Frauen der Weg zum stillen Örtchen gewährt wird, Männer müssen draußen warten. Peter Edlinger, Geschäftsführer der Saarbahn GmbH, argumentiert mit Hausrecht. Er will verhandeln: Aufhebung der Ausfahrt-Blockade für Toilettennutzung. Er nennt die Blockade „rechtswidrig“. Draußen auf dem Hof trifft diese Aussage, die Umlauf per Mikrofon an die Streikenden weitergibt, nur auf Gelächter. Umlauf macht klar: Kurzzeitige Blockaden seien hinzunehmen und versichert, die Arbeitnehmer wollen hart bleiben. Daran würden auch verwehrte Toiletten nichts ändern.

Dass ein Angebot der Arbeitgeber kommt, „dafür fehlt mir die Fantasie“, sagt Geschäftsführer Edlinger in seinem Büro im zweiten Stock. „Das ist wirtschaftlich nicht erfüllbar.“ Er sagt: „Man muss grundsätzlich über die Finanzierung des ÖPNV sprechen.“ Er stellt nicht infrage, dass Busfahrer höher bezahlt werden müssten, aber „die Politik muss Geld zur Verfügung stellen.“

Dem stimmt auch die Geschäftsführerin des kommunalen Arbeitgeberverbands Saar (KAV), Barbara Beckmann-Roh, zu. In ihren Augen ist das Thema keines für Tarifverhandlungen, sondern hat längst politische Dimension erreicht. Den Öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖPNV) voranzubringen, passt in die politische Lage im Moment, sagt sie. „Aber jemand muss sagen, wo das Geld herkommen soll.“

In der Landespressekonferenz darauf angesprochen, zeigt Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) zunächst Verständnis für die Busfahrer. „Sie haben eine ordentliche Bezahlung verdient“, sagt Hans. Er verweist bei den laufenden Tarifverhandlungen jedoch auf die Tarifautonomie. „Da wird die Politik im Moment nicht tätig werden.“

Gestreikt wurde nicht nur in Saarbrücken. Aufgerufen waren alle vier kommunalen saarländischen Verkehrsunternehmen. Im Bereich der Neunkircher Verkehrsgesellschaft war der Busverkehr gänzlich lahmgelegt, wie Geschäftsführer Pascal Koch auf SZ-Nachfrage bestätigt. Auch private Subunternehmer seien nicht im Einsatz gewesen. Im Gebiet der Völklinger Verkehrsbetriebe seien nur vereinzelte Linien gefahren, die von privaten Busunternehmen betrieben werden. Die Schulbusse seien indes alle ausgefallen, teilten die VVB mit. Im Bereich der KVS Saarlouis waren ebenfalls nur vereinzelt private Busse auf den Straßen unterwegs, wie Geschäftsführer Andreas Michel bestätigt. Aber auch hier sei das Gros ausgefallen.