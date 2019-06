Transformationsprozess : IG Metall warnt vor Abbau bei Schaeffler

Was passiert beim Autozulieferer Schaeffler in Homburg? Foto: Markus Heitz/Ina Werksaufnahme

Homburg Der Konzern strukturiert um. Darüber haben Gewerkschafter die Mitarbeiter informiert. Die Befürchtung: Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz.

Die Gewerkschaft IG Metall hat am Freitag (7. Juni) die Mitarbeiter in Homburg in einer Betriebsversammlung über Veränderungen bei dem Autozulieferer Schaeffler informiert. Ziel der Aktion, die auch an anderen Werken stattgefunden hat, sei es gewesen, über den deutschlandweiten Transformationsprozess und die damit verbundenen tiefgreifenden Veränderungen zu informieren, teilte die Gewerkschaft mit.

In der Belegschaft herrsche aufgrund der Vielzahl von parallel laufenden Projekten, die das Management angestoßen habe, große Verunsicherung. „Der Vorstand beabsichtigt, die Effizienz zu steigern und die Transformation in die neue Produktwelt der Digitalisierung zu schaffen“, schreibt die Gewerkschaft. 3500 Arbeitsplätze würden dadurch wegfallen, schätzt die IG Metall. Auch in Homburg seien Arbeitsplätze bedroht, hieß es. Hier nennt die IG Metall das Vorhaben, zunehmend Komponenten zuzukaufen und so die Fertigungstiefe des Werks zu verringern. „Die Stärke von Schaeffler war immer eine hohe Fertigungstiefe, sagt dagegen Betriebsrat Bernd Forsch.

Kommentar Protest mit Augenmaß Foto: SZ/Robby Lorenz Gerade mal ein paar Tage ist es her, dass die IG Metall im Transformationsatlas mehr Einsatz der Unternehmen im Wandel der Autoindustrie gefordert hat. Und jetzt wehrt sich die Gewerkschaft gegen ein Unternehmen, das genau diese Transformation in Angriff genommen hat. Statt sofort Ängste zu schüren und Fronten zu bilden, wäre Augenmaß angebracht. Fakt ist, dass Transformation die Arbeitswirklichkeit verändert. Sinnvoll ist es, konstruktiv daran mitzuarbeiten und die Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Eine „Die da oben wir da unten“-Rhetorik jedenfalls hilft in diesem Prozess nicht weiter.

Schaeffler-Sprecherin Bettina Lichtenberg reagierte auf die Vorwürfe mit Unverständnis. Die Zahl von 3500 bedrohten Arbeitsplätzen sei definitiv falsch, sagt sie. Schaeffler hat bisher von 700 Arbeitsplätzen in Deutschland gesprochen sowie 200 im Ausland. Überhaupt sei aktuell noch nichts spruchreif. „Klar ist nur, dass es einen Transformationsprozess geben muss, da die Autoindustrie aktuell in einem massiven Umbruch ist, auf den sich die Unternehmen einstellen müssen.“ Klar sei auch, dass vier Standorte betroffen seinen: Hamm, Kaltennordheim, Steinhagen und Unna. Von Homburg sei bei den Plänen nicht die Rede.