Veranstaltung „Hy-Steel im Saarland“ Die grüne Zukunft „muss verlässlich und wirtschaftlich sein“

Das Geld soll vor allem in eine Direktreduktions-Anlage (DRI) in Dillingen und zwei Elektrolichtbogen-Öfen in Dillingen und Völklingen investiert werden. In der DRI wird das Eisenerz in Eisenschwamm umgewandelt. Energieträger soll zunächst Erdgas und später Wasserstoff sein, der idealerweise mit Strom produziert werden soll, der aus erneuerbaren Energieträgern wie Sonne oder Wind stammt. Dies geschieht in Elektrolyseuren, die Wasser in seine Bestandteile Sauer- und Wasserstoff zerlegen. Der in der DRI gewonnene Eisenschwamm wird danach in den Elektroöfen zusammen mit Schrott zu Stahl verkocht. „Diese Umstellung bedeutet den kompletten Umbau unseres Geschäftsmodells, wobei die bewährten Produktionsverfahren parallel weitergeführt werden müssen, um die nötigen Erträge für den Umbau zu erwirtschaften“, sagte Jonathan Weber, bei der SHS für die Transformation zuständig.