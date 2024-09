So läuft die Transformation Die Grüne Zukunft der Saar-Stahlindustrie liegt in 300 Umzugskartons

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir auch noch in zehn Jahren noch eine profitable Stahlindustrie an der Saar haben und werden alles tun, um dieser Verantwortung gerecht zu werden.“ Das betonte der Vorstandschef der Dillinger Hütte und von Saarstahl, Stefan Rauber, im Vorfeld des Nationalen Stahlgipfels am Montag. Allerdings müssen die Stahlkocher bis dahin sicherstellen, dass die Produktion mit wesentlich weniger Emissionen des Gases Kohlendioxid (CO 2 ) vonstattengehen muss.