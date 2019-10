Saarbrücken Durch die Einführung der Fallpauschale hat sich die Situation für Kliniken und Patienten stark verändert.

Außerdem wird anhand der Diagnose errechnet, wie lange der Patient im Krankenhaus bleiben darf. „Die Verweildauer in den Krankenhäusern ist seitdem spürbar zurückgegangen“, bilanziert Bernd Mege, Geschäftsführer des saarländischen Krankenhaus-Konzerns SHG. „Doch der Dokumentations- und Verwaltungsaufwand hat sich spürbar erhöht.“ Denn in die Berechnung der Fallpauschalen „fließen zahlreiche Parameter wie Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen und weitere Risikofaktoren mit ein“.

Mit dem System der DRG-Fallpauschauschalen wurde zudem ein Qualitätssicherungssystem eingeführt, dem sich jedes Krankenhaus nach einem bundesweit einheitlichen Verfahren regelmäßig unterziehen muss. Anhand dieser Daten veröffentlicht das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen in Berlin jedes Jahr einen umfangreichen Qualitätsreport. Kommt ein Krankenhaus oder eine Abteilung mit den Vorgaben nicht klar, müssen in einem so genannten strukturierten Dialog die Ursachen erforscht und Wege gefunden werden, diese zu beseitigen. Hierzulande ist dafür das Qualitätsbüro Saarland bei der Saarländischen Krankenhausgesellschaft (SKG) zuständig.