Regionaler Leitartikel : Schicksalstage für das Saarland

Saarlouis Für Ford Saarlouis geht es jetzt um die Zukunft. Kann man sich im internen Bieterwettbewerb gegen das Werk in Valencia durchsetzen?

Wohl kein Ereignis seit dem Ende des Bergbaus wühlt die Saarländerinnen und Saarländer so stark auf wie das Schicksal des Ford-Werkes in Saarlouis. Seit über 50 Jahren gehört Ford wie selbstverständlich zu unserer Region. Generationen von Menschen haben bei Ford Arbeit gefunden. Die Belegschaft ist hoch motiviert, flexibel, an Schichtdienst gewöhnt und top ausgebildet. Auch gilt das Ford-Werk in Saarlouis als eines der produktivsten Autofabriken überhaupt. Der dort hergestellte Focus steht national wie international für hohe Qualität und Verlässlichkeit. Doch all das interessiert, nüchtern betrachtet, die Konzernspitze im fernen Detroit wenig. Am Ende zählen nur Zahlen und Bilanzen.