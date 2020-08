Beispiellose Entwicklung : Unstete Zeiten für Ölheizungsbesitzer

Nach wie vor heizt jeder vierte Deutsche mit Öl und derzeit sind die Preise besonders niedrig. Doch auf Eigentümer kommen dank neuer Gesetze auch schwierige Zeiten zu. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Saarbrücken/Mannheim Derzeit können sich Besitzer von Ölheizungen über günstige Preise freuen. Wer seine Anlage in Zukunft weiter betreiben will, muss jedoch einiges beachten.

2020 war bislang ein beispielloses Jahr für Heizölpreise und -absatz, resümierte der Verband für Energiehandel Südwest-Mitte (VEH) in einer Online-Pressekonferenz am Donnerstag. Im Frühjahr sei der Rohöl- und damit der Heizölpreis unter anderem wegen der Corona-Pandemie enorm eingebrochen: Von über 70 Cent pro Liter auf derzeit unter 45 Cent. Die Rohölpreise seien inzwischen wieder gestiegen, der Heizölpreis sei hingegen niedrig geblieben. Durch die günstigen Preise sei im ersten Halbjahr der Absatz in die Höhe geschnellt: Rund 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum habe der Heizölabsatz bundesweit betragen. Dementsprechend rechnet der Verband mit einer geringeren Nachfrage in den kommenden Monaten, da die Leute ihre Heizöl-Vorräte bereits aufgefüllt hätten.

Die Ölheizung ist hierzulande weit verbreitet: Im Saarland waren 2018 laut einer Erhebung des Instituts für Wärme und Öltechnik 111 509 Ölheizungsanlagen verbaut. Auf Personen umgerechnet sind es demnach 323 000 Saarländer, die mit Öl heizen – rund ein Drittel der Bevölkerung. Damit liegt das Saarland über dem Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit ist jede vierte Heizung eine Ölheizung. Die meisten von ihnen stehen in Ein- und Zweifamilienhäusern im ländlichen Raum.

Derzeit seien Besitzer von Ölheizungen jedoch verunsichert, sagte der VEH-Vorstandsvorsitzende Thomas Rundel. Grund sei das vor Kurzem beschlossene Gebäude-Energiegesetz (GEG). Es soll im November in Kraft treten und sieht unter anderem vor, dass Heizöl ab 2021 mit einer CO 2 -Steuer belegt wird. Zudem wird der Einbau neuer Ölheizungen ab dem 1. Januar 2026 verboten – mit ein paar Ausnahmen. So darf auchnach Ablauf dieser Frist noch eine neue Ölheizung installiert werden, wenn im Gebäude ein Teil des Wärmebedarfs mit erneuerbaren Energien gedeckt wird.

Nicht alle Eigentümer müssen sich laut Geschäftsführer Hans-Jürgen Funke jedoch Sorgen machen. Sie müssten ihre Ölheizung nur dann austauschen, wenn ihre Anlage älter als 30 Jahre sei. Das betrifft auch Hausbesitzer hierzulande: Knapp die Hälfte der saarländischen Ölheizungen sind älter als 20 Jahre und müssten somit bald ausgetauscht oder technisch erneuert werden.

Funke gibt zudem zu bedenken, dass das GEG zwar beschlossen, viele Details aber nach wie vor unklar seien. So stehe etwa noch nicht fest, ob ein gewisser Prozentsatz an erneuerbaren Energien beim Einbau einer neuen Ölheizung ab 2026 verlangt werde. Funke verweist auf Baden-Württemberg, wo bereits seit 2015 das Erneuerbare-Wärme-Gesetz gilt. Es verpflichtet Eigentümer etwa dazu, beim Austausch oder dem nachträglichen Einbau einer Heizanlage mindestens 15 Prozent des jährlichen Wärmeenergiebedarfs durch erneuerbare Energien zu decken oder den Wärmeenergiebedarf um mindestens 15 Prozent zu reduzieren. Funke kann sich vorstellen, dass das bundesweite Gesetz ähnliche Vorgaben enthalten wird.

Fest steht: Auf lange Sicht werden fossile Energieträger ab 2021 immer teurer: Die CO 2 -Steuer werde zunächst 25 Euro pro Tonne CO 2 betragen, bis 2025 soll sie auf 55 Euro pro Tonne steigen. Laut Verband wird Heizöl damit ab dem nächsten Jahr zunächst rund 7,5 Cent pro Liter teurer.