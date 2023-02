Großer Bahnhof am Mittwoch in Ensdorf mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, Bundeskanzler Olaf Scholz, Holger Klein (Vorstandsvorsitzender ZF Group) und Wolfspeed-Chef Gregg Lowe (v.l.). Nicht eingeladen waren der frühere Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Ex-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU), obwohl beide wohl an der Anbahnung der Ansiedlung ihren Anteil hatten. Foto: Ruppenthal