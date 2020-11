Neue Batteriefabrik : Gewerkschaft feiert  Ansiedlung von SVolt im Saarland

Saarbrücken Jubel beim DGB, leise Kritik bei den Grünen. Die Ansiedlungs-Ankündigung von SVolt im Saarland bewegt weiter die Politik.

Die Ankündigung des chinesischen Batterieherstellers SVolt, im Saarland an zwei Standorten rund zwei Milliarden Euro zu investieren, hat auch am Tag danach für Euphorie gesorgt. Der saarländische DGB-Chef Eugen Roth sprach von einem „Meilenstein in der Industriegeschichte des Saarlandes“. Der Zeitpunkt der Ansiedlung sei ein „Glücksfall in schweren Zeiten für das Industrieland Saarland“. Ihm sei keine Industrie-Neuansiedlung der letzten 30 Jahre bekannt, „die für das Saarland eine vergleichbare Strahlkraft gehabt hätte“, sagte Roth. In Saarlouis wiesen allerdings die Grünen auf eine erheblich höhere Verkehrsbelastung durch die Ansiedlung hin. Ex-Landeschef Hubert Ulrich forderte von der Landesregierung ein Verkehrskonzept.