Digitaltag 2020 : Was das Saarland als IT-Standort zu bieten hat

Ammar Alkassar (l.), Bevollmächtigter für Innovation und Strategie, und Ministerpräsident Tobias Hans im Gespräch mit Michael Hankel, Mitglied des Vorstandes bei ZF beim Digitaltag der Staatskanzlei in Saarbrücken. Foto: Staatskanzlei/J. Müller

Saarbrücken Saarländische IT-Experten müssen sich gegenüber Software-Riesen nicht verstecken, zeigte der Digitaltag am Freitag in der Staatskanzlei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Warscheid

„Digitalisierung – das Thema der Stunde. Das Saarland ist natürlich ganz vorne mit dabei.“ Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) lässt schon in der Video-Ankündigung zum Digitaltag Saarland, der am Freitag als Online-Veranstaltung stattfand, nichts aus: „Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, digitaler Strukturwandel, digitale Bildung in Schule, Hochschule und beruflichem Alltag, Start-ups und Gründungen im Saarland und auch die digitale Landesverwaltung ist mit dabei“, sagt er. Dabei schlenzt der 42-Jährige lässig und mit passender Musikuntermalung durch die Flure der Saarbrücker Staatskanzlei – offenes Hemd, legerer Einreiher; vor der Ludwigskirche ein Blick auf die Uhr – natürlich eine Smart-Watch.

In der Tat – das Saarland zog bei seinem Digitaltag, den Interessierte auf sozialen Medien und der Internet-Seite „digitaltag.saarland“ verfolgen konnten, alle Register, um sich als innovativer Informatikstandort ins rechte Licht zu rücken. Denn – „bei der Digitalisierung geht es um nichts Geringeres als um Antworten auf die Schicksalsfragen des Landes für die nächsten 15 Jahre“. Mit diesem Allegro furioso startete Ammar Alkassar, Bevollmächtigter des Landes für Innovation und Strategie, in den Tag. Saarlands IT-Nestoren, die Professoren August-Wilhelm Scheer (Scheer Group) und Wolfgang Wahlster, waren als erste zugeschaltet. Wahlster, einer der Gründungsväter und bis vor Kurzem Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), kann sich auch heute noch darüber ärgern, „dass wir in Saarbrücken zwar das maschinelle Übersetzen entwickelt haben, aber andere ihre Geschäftsmodelle darauf aufbauen“. So fuße das meistbenutzte Übersetzungsprogramm Google Translate „auf Software, die ursprünglich aus dem Saarland kommt“. Auch Scheer glaubt, dass sich der IT-Standort Deutschland und damit auch das Saarland „unter Wert verkaufen“. „Deutschland wendet IT in großem Stil an, aber als Anbieter werden wir gegenüber den großen Software-Riesen aus den USA wie Google, Microsoft oder Apple kaum wahrgenommen.“ Wahlster schiebt hinterher, dass auch die sehr selbstbewussten Jungs aus dem Silicon Valley „nur mit Wasser kochen“.

Info Bundesweiter Aktionstag Parallel zum Digitaltag Saarland fand auch der bundesweite Digitaltag statt. Er verstand sich als „Aktionstag für digitale Teilhabe“. Interessierte konnten aus mehr als 1300 digitalen Aktionen auswählen – von Webcasts, Webinaren und Live-Streams über Online-Beratungen, virtuelle Führungen und Tutorials bis hin zu sogenannten Hackathons. Trägerin des Digitaltags war die Initiative „Digital für alle“, in der 28 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand versammelt sind. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfing die Gewinner des Preises für digitales Miteinander, der mit 30 000 Euro dotiert war.

An der nötigen Portion Selbstbewusstsein mangelt es auch Professor Antonio Krüger nicht, der heute das DFKI mit seinen mehr als 1000 Mitarbeitern führt. Doch er weiß, „dass man die Künstliche Intelligenz (KI) den Menschen erklären muss, damit sie das Neue als sinnvolle Ergänzung akzeptieren“. KI könne auch der heimischen Industrie helfen, gestärkt aus der Krise zu kommen, „weil sie den Unternehmen in Sachen Wettbewerbsfähigkeit einen Schub verleihen kann“.

Allerdings boten die ersten beiden Blöcke des Saar-Digitaltages, die im weitesten Sinne wirtschaftliche Themen umfassten, nicht nur IT-Philosophie und theoretisch Schöngeistiges. So haben die Landesmedienanstalt Saar (LMS) und ihre Direktorin Ruth Meyer die Spielentwickler unter ihre Fittiche genommen. Über die Plattform „Game-Base-Saar“ fördert das Saarland seit zwei Jahren die noch junge, aber sehr rührige Szene, wie sie erzählt. Außerdem wird einmal im Jahr der Game Award ausgelobt, der mit 10 000 Euro dotiert ist.

Auch die produzierenden Firmen sollten in konkreten Happen Honig aus dem Digitaltag Saarland saugen. Ihnen wurde das Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 erneut nähergebracht. In einem ehemaligen Firmengebäude am Eschbergerweg in Saarbrücken können sie vorbeischauen, viel über die Fertigung der Zukunft erfahren und darüber sprechen, wie diese Konzepte auf ihr Unternehmen zugeschnitten werden können. Im gleichen Komplex ist auch das East Side Fab untergebracht. Hier haben sich Unternehmen zusammengefunden, die Ideen und Erfahrungen zusammenwerfen wollen, um Neues daraus zu entwickeln. So kann ein Zähler, wie ihn die Saarbrücker Firma Zenner seit Jahrzehnten baut, mit neuen Software-Applikationen „zu einem wirksamen Instrument des schonenden Ressourcenverbrauchs werden“, erläuterte Zenner-Geschäftsführer Sascha Schlosser. „Solche und andere Ideen sollen im East Side Fab entwickelt werden; das Land fördert diese Einrichtung mit 3,1 Millionen Euro“, erinnerte Wirtschafts-Staatssekretär Jürgen Barke (SPD). „Das ist gut angelegtes Geld“. Unternehmen, die eine Digitalisierungsstrategie umsetzen, können zudem von der SIKB, die Strukturbank des Landes, unterstützt werden. Darauf wies SIKB-Vorstandschefin Doris Woll hin.