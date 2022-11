Saarbrücker Liszt-Projekt : 500 000 Euro für Digitalisierung der Schriften von Franz Liszt

Saarbrücken Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert ein Digitalisierungsprojekt der Schriften des Komponisten Franz Liszt mit 500 000 Euro. Projektleiter ist der Saarbrücker Musikwissenschaftler, Professor Rainer Kleinertz.

Franz Liszt war nicht nur Pianist und Komponist, sondern hat auch ein umfangreiches literarisches Werk hinterlassen, in dem er soziale, kulturelle und ästhetischen Fragen seiner Zeit aufgriff. Alle Schriften von Liszt als kommentierte und frei zugängliche digitale Edition herauszugeben, das haben sich nun deutsche, französische und ungarische WissenschaftlerInnen vorgenommen. Das Projekt unter Leitung des Saarbrücker Liszt-Forschers Prof. Rainer Kleinertz wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für zunächst drei Jahre mit rund 500 000 Euro gefördert. Kleinertz hat seit 2006 an der Universität des Saarlandes einen Lehrstuhl für Musikwissenschaft inne. Die Saarbrücker Musikwissenschaft feierte am Freitag unter dem Motto „Gewaltig viele Noten“ ihr 70-jähriges Jubiläum.