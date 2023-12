Fabian Becker aus Losheim am See Deutschlands bester Metallbauer kommt aus dem Saarland

Beckers Ausbildungsbetrieb ist die Kautenburger GmbH in Merzig. „Über einen privaten Kontakt und ein Kurzpraktikum bin ich nach der 11. Klasse bei der Firma gelandet“, wird Becker in der Pressemitteilung zitiert. Nach seiner Ausbildung startet Florian Becker im April ein Maschinenbaustudium am Umwelt-Campus Birkenfeld, wird aber weiterhin in seinem Ausbildungsbetrieb einige Stunden in der Woche weiterarbeiten.