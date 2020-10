Registrierungspflichtiger Inhalt: Politik will Weichen stellen : Wie der Wasserstoff an die Saar kommen könnte

Die Dillinger Hütte könnte künftig zu einem Großabnehmer von Wasserstoff aus Südeuropa werden. Foto: Ruppenthal

Berlin/Paris/Dillingen Ein Gipfel mit Kanzlerin Merkel und Präsident Macron nimmt sich des Themas am Dienstag an. Für das Saarland ist Stahlmanager Tim Hartmann mit dabei.

Auf politisch höchster Ebene werden am heutigen Dienstag Weichen gestellt zur künftigen Nutzung der Wasserstoff-Technologie in Deutschland und in Frankreich. Das Saarland könnte dabei schon frühzeitig eine besondere Rolle übernehmen. An dem deutsch-französischen Videogipfel nehmen an der Spitze die Vorsitzende der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU), der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sowie sein Wirtschaftsminister Bruno Le Maire teil.

Das Besondere: Auch der Vorstandsvorsitzende von Dillinger Hütte und Saarstahl, Tim Hartmann, ist an dem Gipfel beteiligt. Als einer der ersten hat er schon frühzeitig auf die Chancen, aber auch die milliardenschweren Investitions-Kosten hingewiesen, mit denen man gerade die Stahlindustrie auf eine umweltfreundliche, CO 2 -freie Produktion mithilfe von Wasserstoff umstellen kann. Konkret bringt die Bundesregierung auf dem Gipfel ihre Wasserstoff-Strategie in einer Größenordnung von sieben Milliarden Euro ein. Hinzu kommen weitere zwei Milliarden Euro, mit denen der Import von erneuerbar erzeugtem Wasserstoff gefördert werden soll. Die französische Seite will sieben Milliarden Euro für Wasserstoff-Projekte bis in das Jahr 2030 einbringen.

Die saarländische EU-Abgeordnete Manuela Ripa von der Partei ÖDP verweist gegenüber unserer Zeitung zudem darauf, dass noch zahlreiche weitere Finanzierungshilfen in Milliardenhöhe aus verschiedenen Fördertöpfen der EU hinzukommen, mit denen Wasserstoff-Projekte unterstützt werden sollen. Hier liefen derzeit intensive Beratungen im EU-Parlament und in den Ausschüssen darüber, welche Projekte konkret gefördert werden sollen. Ripa hat in ihrer Eigenschaft als Mitglied der Ausschüsse für Industrie und Energie sowie für Handel bereits frühzeitig mit Tim Hartmann gesprochen und Kontakte zu französischen Institutionen vermittelt, die sich der Förderung von Wasserstoff in der Industrie widmen.

Hier nennt Ripa das Projekt Hy­deal. In dessen Rahmen soll erneuerbarer Wasserstoff vor allem aus Südfrankreich sowie aus Spanien und Portugal in großen Mengen nach Dunkirchen im Elsass transportiert werden. Die Pläne sehen vor, im Jahr 2030 bis zu 24 Gigawatt erneuerbar produzierten Strom direkt in Wasserstoff umzuwandeln und diesen dann über umgebaute Gasleitungen über Nordfrankreich direkt bis nach Deutschland weiter zu transportieren. Speziell die Dillinger Hütte wäre nach Überzeugung von Ripa dann in der Lage, als eines der ersten Unternehmen überhaupt vom grenzüberschreitenden Wasserstoff-Transport im großen Stil zu profitieren und ihn klima­freundlich mithilfe eines speziellen Koksgas-Wasserstoff-Gemischs in der Produktion einzusetzen.

Der deutsch-französische Videogipfel könne zum Motor werden für den raschen grenzüberschreitenden Einsatz von Wasserstoff. Dieser Motor könne auch deshalb schnell zum Laufen kommen, weil im saarländisch-französischen Grenzgebiet bereits umfangreiche Vorbereitungen zum Einsatz der neuen Technologie im Gange sind. So werden auf deutscher Seite der saarländische Verteilnetzbetreiber Creos und auf französischer Seite die GRTGAZ die grenzüberschreitende Versorgung mit Wasserstoff übernehmen. Die Planungen zum Umbau von bestehenden Pipelines auf Wasserstoff laufen schon.

Als weiterer Anreiz kommt hinzu, dass das Saarland selbst Wasserstoff im Kraftwerk Fenne produzieren will. Bisher sahen die Pläne vor, den Wasserstoff vorrangig im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie grenzüberschreitend im Chemiewerk im lothringischen Carling einzusetzen. Das hierfür ins Leben gerufene Projekt Mosahyc (Moselle-Sarre HY drogène Conversion) könne jetzt als Teil der deutsch-französischen Wasserstoff-Strategie eingebracht werden.

Wie konkret all die Überlegungen sind, zeigt sich auch daran, dass am Video-Gipfel auf französischer Seite zusätzlich zur Spitzenpolitik der Besitzer der französischen Gas-Infrastruktur GRTGAZ sowie der Wasserstoff-Experte Air Liquide teilnehmen. Auf deutscher Seite sind neben dem saarländischen Stahlmanager Tim Hartmann die Vorstandsvorsitzenden von BASF, Siemens Energy, Innogy als einem der größten Produzenten von erneuerbarem Strom weltweit sowie von Thyssen-Krupp vertreten. In Nordrhein-Westfalen sollen 13 Projekte starten, die den Wasserstoffeinsatz in der Industrie fördern. Daran beteiligt sind auch die RWE sowie Rhein-Metall.

Will ein Wasserstoff-Projekt ins Saarland holen: Tim Hartmann, Chef von Dillinger Hütte und Saarstahl. Foto: Ruppenthal

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron will Milliarden in den Wasserstoff investieren. Foto: dpa/Amr Nabil