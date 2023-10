Wechsel an der Konzernspitze Saarländer sitzt jetzt im Vorstand der Deutschen Telekom

Abolhassan ist seit 20 Jahren in der IT-Branche tätig, meldet Telekom. An der Saar-Uni studiert und promoviert, startetet er beruflich bei Siemens in München. Dort war er in der Forschung und Entwicklung tätig. Von dort ging es zu IBM in die USA und weiter zum Softwarehersteller SAP. Nach einem Zwischenstopp bei IDS Scheer in führender Rolle kam Abolhassan zu SAP zurück. Die nächste Station war ab 2008 dann die Geschäftsführung bei T-Systems (Deutsche Telekom). Ab 2015 war er für rund 30 000 Mitarbeitern und 4 000 Kunden verantwortlich.