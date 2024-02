Regionaler Leitartikel Bahn Die Bahn entdeckt wieder das Saarland

Nun die Wende. Doch wie kommt das? Wie so oft spielen auch persönliche Dinge mit. Der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) werden sehr gute Kontakte in das Kanzleramt nachgesagt. Ralf Damde als saarländischer Chef der Eisenbahnergewerkschaft gehört zudem seit einiger Zeit zum Aufsichtsrat der Bahn. Machtkonstellationen haben sich somit verändert, was dem Bahn-Vorstand sicher nicht entgangen ist, der bei vielen strategischen Entscheidungen auch auf das Wohlwollen des Kanzleramtes sowie der Gunst der Arbeitnehmervertreter angewiesen ist. Das Saarland hat es also nach vielen Jahren nun endlich geschafft, sich strategisch eine deutlich bessere, einflussreiche Position zu verschaffen. Jetzt darf man auch gespannt sein, was der saarländische Bahnkunde davon hat. Wichtig wäre es hier vor allem, mehr attraktive Fernverbindungen ab Saarbrücken hinzubekommen. Gelingt das, wäre möglicherweise auch der Saarbrücker Flughafen nicht mehr so notwendig, wie er heute noch ist.