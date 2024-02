Regionaler Leitartikel Bahn Die Bahn entdeckt wieder das Saarland - doch wie kommt das?

Die Deutsche Bahn vollzieht gerade einen bemerkenswerten strategischen Wandel. Mit der Ankündigung, im Mai 2024 ein neues Ausbildungszentrum im Saarland zu eröffnen, wird erstmals seit Jahrzehnten die Region wieder gestärkt. Zur Erinnerung: Spätestens mit der Ankündigung des damaligen Bahnchefs Hartmut Mehdorn zu Beginn der 2000er Jahre, die Bahn an die Börse bringen zu wollen, galt im gesamten Konzern nur noch ein gnadenloser Sparkurs. Vor allem Personal und zahlreiche Leistungen wurden abgebaut, auch an der Saar. An manchen Stellen spürt der Kunde das heute noch. Fällt zum Beispiel ein Zug aus, steht in aller Regel kein Ersatz bereit. Denn auch das Reserve-Zugmaterial wurde bundesweit stark abgebaut.