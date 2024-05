In Saarbrücken Ausbildungszentrum der Deutschen Bahn eröffnet – was sich das Unternehmen davon erhofft

Ayla Durnen (19) aus Saarbrücken ist voll konzentriert. Nichts lenkt sie ab. Mit äußerster Präzision verschafft sie sich gerade Durchblick durch ein Gewimmel an Kabeln an einem Schaltschrank. Die junge Frau im ersten Lehrjahr begeistert sich für Technik, will Elektronikerin für Betriebstechnik bei der Deutschen Bahn werden. Ihren späteren Arbeitsplatz hat sie jetzt schon geistig vor Augen. „Ich arbeite dann an Signalen und Weichen im Bereich der Leitungs-Sicherheitstechnik. Technik schreitet ständig voran. Das ist es, was mich an diesem Beruf so fasziniert“, sagt die junge Frau. Auch Marvin Sauer (21) aus Saarbrücken, ebenfalls im ersten Lehrjahr, hat sein Ziel bereits klar im Blick: „Ich will Industrie-Mechaniker werden. Und die Deutsche Bahn hat auf mich als Arbeitgeber einen guten Eindruck gemacht.“ Sauer arbeitet gerade an einer Fräsmaschine. „Ich finde es cool, dass ich mit so vielen modernen Maschinen arbeiten kann. Die kann man sehr gut bedienen. Und das ist eine tolle Sache in der Ausbildung.“