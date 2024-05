Regionaler Leitartikel Bitte wieder mehr übers Sparen diskutieren

Auf der anderen Seite sprudeln die Steuereinnahmen. Im vergangenen Jahr flossen 916 Milliarden Euro in die Staatskassen, ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber 2022 und ein neuer Rekord. Außerdem verbietet die Schuldenbremse keine neuen Kredite – zumindest nicht für den Bund. Maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sind erlaubt, was für 2023 rund 14,4 Milliarden Euro entspricht. Zudem ist die Zeit der billigen Kredite vorbei. Bis zu Beginn des Jahres 2022 mussten die Anleger Geld mitbringen, um Bundesanleihen erwerben zu können. Inzwischen muss der Bund zwischen zwei und drei Prozent Zinsen zahlen, wenn er den Anleihemarkt anzapft.