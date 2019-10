Licht am Ende des Tunnels : Ein Ende des Busstreiks zeichnet sich ab

Saarbrücken Heute Abend wollen sich die Gewerkschaft Verdi und der kommunale Arbeitgeberverband auf einen neuen Tarifvertrag einigen.

Dass es die Verhandlungspartner jetzt auf der Zielgraden offensichtlich sehr ernst meinen, zeigt sich auch daran, dass sie sich für 17.30 Uhr zu einem „Open-End“-Treffen verabredet haben. So etwas macht man gewöhnlicherweise nur, wenn man am Ende mit einem Ergebnis aus den Verhandlungen kommen möchte. Es könnte also durchaus bis zum späten Abend oder sogar bis zum frühen Mittwochmorgen dauern, bis eine Einigung vorliegt.

Das ist auch der Grund dafür, warum dann nicht sofort anschließend der Busverkehr wieder aufgenommen wird. Es gibt auch für die Beendigung eines Streiks feste Regeln. So wird die Gewerkschaft Verdi nach Bekanntwerden der Vereinbarung ihre Mitglieder erst einmal zur Urabstimmung aufrufen. Die Durchführung dieses Verfahrens kann sich bis zu einem Tag hinziehen. Nur wenn mindestens 25 Prozent der Streikteilnehmer für die Annahme der Vereinbarung votieren, gilt diese auch als angenommen. Erst danach können dann auch wieder die Busse aus den Depots fahren. Verdi-Verhandlungsführer Umlauf geht deshalb davon aus, dass die Busse am Donnerstagmorgen wieder ihren Regelfahrplan aufnehmen. Der Gewerkschafter ist davon überzeugt, dass sich der lange Kampf ausgezahlt hat. Die Busfahrer könnten mit einer Reihe von Verbesserungen rechnen, in erster Linie finanzieller Art. Zuletzt stand die Forderung der Gewerkschaft nach einem generellen Brutto-Einstiegsgehalt von 2800 Euro im Raum. Zudem sollte es eine Tariferhöhung von 427 Euro geben, was einem Plus von 18 Prozent entspricht.