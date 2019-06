Energiekonzern : VSE intensiviert den Netzausbau

Saarbrücken Der saarländische Energiekonzern VSE investiert massiv in neue Infrastruktur. 33 Millionen Euro sind dafür eingeplant.

Netzausbau, das ist für VSE-Technik-Vorstand Gabriël Clemens nicht nur der Bau neuer Leitungen, es ist vor allem auch eine intelligente Steuerung der Netze. „Es kann nicht die Lösung sein, noch mehr Kupfer in die Erde zu legen. Wir müssen die Netze optimal nutzen“, sagt der VSE-Chef am Mittwoch bei der Bilanz-Pressekonferenz des saarländischen Energiekonzerns.

Die VSE sieht sich mittlerweile als ein wichtiger Treiber der Energiewende im Saarland. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen mit Perl-Büschdorf und Wadern Felsenberg noch einmal zwei Windparks in Betrieb genommen, insgesamt hat die VSE damit 127,6 Megawatt Windenergie-Kapazität installiert. Weitere Windprojekte würden es im Saarland allerdings schwer haben, sagt Clemens. Als Grund nennt er auf der einen Seite die Ausschreibungspraxis, durch die sich viele Projekte nicht mehr lohnen oder zumindest riskanter werden, schwieriger sei allerdings noch das Akzeptanzproblem in der Bevölkerung. „Man wird sich am Ende aber schon für eine Lösung entscheiden müssen, wo der Strom herkommen soll“, sagt Clemens. Das Unternehmen plant nun einen Zubau im Bereich der Photowoltaik. Aktuell sind 22 Megawatt Leistung installiert. Weitere Projekte auf Freiflächenanlagen mit einer Leistung von 2,3 Megawatt sind projektiert.

Die Stromerzeugung aus Kohle ist bei der VSE dagegen Geschichte: Seit Ende 2017 stehen die Turbinen im Kraftwerk Ensdorf still, das Kraftwerk wird zurückgebaut. „Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr die Stilllegungs-Anzeige stellen können“, sagt Clemens. Offen bleibt, was auf dem Gelände künftig passieren wird. Die geplante Ansiedlung eines Biomasse-Kraftwerks durch den Entsorgungsverband Saar (EVS) ist wieder gestoppt worden. Jetzt gehe die Suche nach einem Unternehmen weiter, das die dort vorhandene Anbindung an Wasser, Straße und Hochspannungsleitungen nutzen kann.