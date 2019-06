Tarifkonflikt : Warnstreik bei Sparkassen und Banken im Saarland

Saarbrücken Mitarbeiter der Sparkassen und Banken im Saarland sind durch die Saarbrücker Innenstadt gezogen, um für höhere Gehälter zu demonstrieren. Die Fronten in dem Tarifkonflikt sind anscheinend verhärtet.

Wieder ein Warnstreiktag bei den Sparkassen und Banken im Saarland. Zum dritten Mal in dieser Tarifrunde. Die Fronten in dem Tarifkonflikt sind anscheinend verhärtet. „Rund tausend Leute sind gekommen“, sagte Jürgen Grandjot von der Gewerkschaft Verdi. Sie zogen von der Europagalerie bis zum Tblisser Platz vorm Staatstheater. Zum Streik aufgerufen waren die Beschäftigten der Sparkassen, der Saar-LB sowie der Commerzbank. Grandjot bezeichnete das Angebot der Arbeitgeber als „lachhaft“. In den jüngsten Tarifverhandlungen für das private und öffentliche Bankgewerbe im Mai hatten die Arbeitgeber 4,1 Prozent in drei Stufen, verteilt über drei Jahre, geboten. Aus Sicht von Verdi viel zu wenig. „Wir werden einen Tarifabschluss unterhalb der Inflationsrate nicht unterschreiben“, rief Grandjot auf der Kundgebung vor dem Staatstheater den Streikenden zu.