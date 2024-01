Neujahrsempfang des Dehoga-SAAR „Hohe Mehrwertsteuer kostet weitere 200 Betriebe“ – viertes Jahr in Folge Umsatzminus in Saar-Gastronomie

„Sauer“ zeigte sich Buchna, Betreiber des Landhotels Saarschleife in Mettlach, dass Proteste der Gastronomen nicht genügend wahrgenommen würden. So hätten am Montag Gastronomen vor dem Brandenburger Tor in Berlin demonstriert – und der Dehoga-Chef erklärte der SZ: „Wenn ich in der Lage wäre, meine Küche auf Räder zu stellen, dann wäre ich letzte Woche wie die Bauern mit dem Traktor über die Autobahn gefahren“.