Fachtagung der Saar-Diakonie Wie Jugendlichen eine Lehrstelle garantiert werden soll

„Wenn es eine letzte Chance für diese jungen Menschen gibt, dann ist es die berufliche Bildung“, erklärt Ruth Enggruber, Professorin für Erziehungswissenschaft der Hochschule Düsseldorf. Sie forscht zum Thema des schwierigen Übergangs von der Schule in einen Beruf. Hintergrund des Fachtages sei die gesellschaftliche Realität, in der sich viele Jugendliche nach ihrer schulischen Laufbahn befänden, erklärt die Professorin. Jugendliche ohne Schulabschluss oder Zugewanderte würden oft durch alle Raster fallen. Im späteren Lebensverlauf würden sie deshalb in prekäre Jobs gedrängt.