Regulärer Fahrplan ab 1. Februar : DB Regio springt für Vlexx ein zwischen St. Wendel und Saarbrücken

Saarbrücken Nun ist es offiziell: Die Deutsche-Bahn-Tochter DB Regio wird für die Privatbahn Vlexx Fahrten auf der Strecke zwischen St. Wendel und Saarbrücken übernehmen. Seit Dezember waren viele Verbindungen auf den Strecken der Vlexx im Saarland ausgefallen.

Ab 1. Februar soll nun wieder der reguläre Fahrplan gelten, teilte das Verkehrsministerium am Freitag mit. Vlexx habe dem saarländischen Verkehrsministerium mitgeteilt, dass das Unternehmen nicht „über ausreichende Ressourcen verfügt, um den Betrieb auf dem Abschnitt Saarbrücken – St. Wendel ausreichend sicherzustellen“. Das Land habe daraufhin die DB Regio beauftragt, die 2017 Ausschreibungen an das Mainzer Unternehmen verloren hatte, von Montag bis Freitag Leistungen der RB 73 zu übernehmen. Erste Fahrt soll am Montag, 3. Februar, sein.