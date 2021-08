So wächst der Glasfaser-Konzern von Saarlouis und Borken aus : David Zimmer: Warum die Fusion von Deutsche Glasfaser und Inexio ein Segen fürs Saarland ist

David Zimmer, Inexio-Gründer und Aufsichtsratsmitglied von Deutsche Glasfaser, und Finanzchef Jens Müller erläutern die Wachstumsstrategie des Glasfaser- und Technologieunternehmens. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Gut ein Jahr nach dem Zusammenschluss von Inexio und Deutsche Glasfaser forciert der Glasfaser- und Telekommunikationskonzern sein Wachstum. Inexio-Gründer David Zimmer hat dabei eine neue Rolle übernommen.

Gut ein Jahr nach der Fusion von Inexio mit der Deutschen Glasfaser endet für David Zimmer eine Ära. Der Gründer des Saarlouiser Glasfaser- und Telekommunikations-Unternehmens Inexio gehört nicht mehr der Geschäftsführung des Gesamtkonzerns an. „Ich bin mit Wirkung vom 1. Juli in den Aufsichtsrat gewechselt.“ Er bleibe aber auch als Gesellschafter eng mit Deutsche-Glasfaser-Inexio verbunden. „Ich habe ein großes Interesse, dass sich das Unternehmen positiv entwickelt.“

Und das tut es aus seiner Sicht – speziell im Saarland. „Wir werden der führende Glasfaseranbieter im Saarland sein und nehmen dafür mehr als 500 Millionen Euro in die Hand“, sagt Zimmer. Über 300 000 Haushalte sollen bis 2025 an das Glasfasernetz für extrem schnelles Internet angeschlossen werden. In keinem anderen Bundesland strebe die Gruppe Deutsche Glasfaser eine so starke Abdeckung an. An dem Ziel ändere sich auch nichts, nachdem sich in Friedrichsthal und Teilen von Dillingen zu wenige Bürger für einen Vertrag mit dem Unternehmen entschlossen hatten, so dass sich die Verlegung von Glasfaserkabel dort für das Unternehmen nicht rechnen würde, sagt ein Sprecher. An anderen Orten im Saarland sei der Zuspruch zu dem Angebot hoch und positiv.

Die Marke Inexio aus Saarlouis steht bei der Gruppe Deutsche Glasfaser vor allem für das Geschäft mit Firmenkunden. Die Büros sind in Saarlouis an zwei Orten verteilt. Das Foto zeigt das Bürogebäude auf dem früheren Gelände der Astra-Zigarettenfabrik. Foto: Ruppenthal

Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen erweise sich als Segen für das Saarland, ist Zimmer überzeugt. Denn nach seiner Auffassung wäre es Inexio allein nicht möglich gewesen, solche Ausbauziele zu erreichen. Genausowenig wie den geplanten Anschluss von 327 Schulen im Saarland an ein gigabit-schnelles Internet. Inexio hätte die Sparte Glaserfaser-Verlegen massiv erweitern müssen, was viel Zeit gekostet hätte. Die Deutsche Glasfaser habe dagegen eine breit ausgelegte Bausparte, erläutert Zimmer. Deshalb habe das Unternehmen die Projekte schnell angehen können.

Auch wenn die großen Neubaupläne für Bürogebäude an den zentralen Standorten Saarlouis und Borken (Nordrhein-Westfalen) gekippt wurden (wir berichteten), bleiben die Wachstumsziele, die im Zuge der Fusion formuliert wurden: Sieben Milliarden Euro sollen in den kommenden Jahren für den Ausbau des Glasfasernetzes in ländlichen Regionen Deutschlands ausgegeben werden, 1,5 MilliardenEuro seien investiert, dazu müsse man noch eine Milliarde Euro an Fördergeld rechnen, erläutert Finanzchef Jens Müller. Die Gesamtinvestition läuft damit auf zehn Milliarden Euro zu. Sechs Millionen Haushalte, Firmen und Einrichtungen der Öffentlichen Hand sollen angeschlossen werden, vier Millionen davon bis 2025. Mehr als eine Million habe man bereits geschafft, sagt Müller. Die Finanzkraft dafür liefern die beiden Investoren, denen die Firmengruppe nahezu vollständig gehört: die schwedische Investmentgesellschaft EQT und der kanadische Pensionsfonds Omer. EQT hatte Ende 2019 Inexio übernommen und wenige Monate später gemeinsam mit Omer die Deutsche Glasfaser dazugekauft, um aus beiden zusammen einen neuen Glasfaser-Riesen zu formen. „Wir sind in den ländlichen Regionen bei weitem Marktführer. Wir haben über 50 Prozent Marktanteil“, sagt Müller.

Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen sei trotz Corona „geräuschlos gelungen“, sagt Zimmer. Das sei für die Zukunft der Gruppe auch entscheidend. Denn „der Markt wird jetzt verteilt. Wir können nicht sagen, wir halten mal die Uhr an, organisieren uns neu, und der Markt wartet auf uns“, sagt Zimmer. „Wir müssen die Handtücher legen“, vergleicht Müller den Marktdruck mit Urlaubern, die sich am Pool mit Handtüchern Liegestühle sichern. „Es kommt darauf an, Gebiete abzustecken“, das heißt, sich schnell Regionen für den Glasfaserausbau zu sichern.

Das Tempo bei der Kundengewinnung habe zugenommen. Pro Monat kämen deutschlandweit 1000 Geschäftskunden hinzu. Als beide Firmen noch eigenständig waren, seien es zusammen nur 500 bis 600 gewesen, sagt Müller. Inzwischen habe man 20 000 aktive Geschäftskunden und weitere 5000, deren Anschlüsse noch gelegt werden müssen, unter Vertrag, sagt Müller. Bei den Privatkunden kommen nach Firmenangaben rund 35 000 Anschlüsse jeden Monat hinzu – mit Tendenz zu höherem Tempo.

Wie schnell die Integration der Unternehmen gelungen sei, zeige sich auch an der Geschwindigkeit des weiteren Personalaufbaus, sagt Zimmer. So habe man nicht nur die insgesamt rund 1200 Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser und Inexio in eine Konzernorganisation zusammengebracht, sondern zugleich im vergangenen Jahr rund 400 Mitarbeiter eingestellt. Das sei so ähnlich, als wenn jemand „Marathon läuft, und er wird gleichzeitig am offenen Herzen operiert“, zieht Zimmer einen drastischen Vergleich. „Bis Ende dieses Jahres werden wir bei zirka 2000 Mitarbeitern sein“, schätzt er. Mittelfristig werde die Belegschaft auf 2500 bis 3000 Beschäftigte aufgestockt, sagt Müller. In Saarlouis gehe es von aktuell rund 350 auf eine Größenordnung zwischen 450 und 500 nach oben.

Das Zusammenwachsen der beiden Unternehmen wurde wohl auch dadurch erleichtert, dass sie sich in vielem ergänzten. Die Deutsche Glasfaser war vor allem in Nord- und auch Ostdeutschland aktiv, Inexio im Süden und Südwesten. Zusammen decken sie einen Großteil der ländlichen Regionen im Bundesgebiet ab. Die Deutsche Glasfaser hatte ihren Schwerpunkt bei Privatkunden und dem Bau von Glasfaseranschlüssen bis ans Haus, Inexio bringt Stärken in der Telekommunikations-Technologie und bei Geschäftskunden mit.

Einen sichtbaren Umbau gab es an der Spitze. Uwe Nickl, der frühere Vorstandschef von Deutsche Glasfaser, ist seit Ende Januar dieses Jahres nicht mehr dabei. Sein Nachfolger ist Thorsten Dirks. Er kam von der Lufthansa, war aber die meiste Zeit seines bisherigen Berufslebens in der Telekommunikationsbranche tätig, davon viele Jahre als Chef von E-Plus und nach der Übernahme durch Telefónica als Vorstandvorsitzender von Telefónica Deutschland.