Kostenpflichtiger Inhalt: Bilanz des Glasfaserunternehmens : So will Inexio aus Saarlouis weiter wachsen

Inexio-Chef David Zimmer vor einem Bild der gegenwärtigen Firmenzentrale in Saarlouis. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Inexio sieht sich weiter auf Wachstumskurs. Das Saarlouiser Glasfaser- unternehmen will 150 neue Mitarbeiter einstellen. Das ist aber gar nicht so einfach.

Das Saarlouiser Glasfaser- und Telekommunikationsunternehmen Inexio will in diesem Jahr weiter kräftig wachsen. „Wir haben 150 Mitarbeiter plus geplant“, sagte Geschäftsführer David Zimmer am Dienstag. Doch hält er es für schwierig, so viel Personal zu finden. Denn auf dem Arbeitsmarkt seien insbesondere Experten für Glasfasertechnik schwer zu finden. Zimmer geht aber davon aus, mindestens 50 neue Beschäftigte wirklich einstellen zu können. Im vergangenen Geschäftsjahr 2018/19 (bis 30. September) war das gelungen. Die Zahl der Mitarbeiter nahm um 61 auf 381 zu. Mittelfristig soll die Belegschaft auf 1500 Beschäftigte anwachsen.

Inexio braucht neues Personal, um den geplanten massiven Ausbau des Glasfasernetzes zu stemmen und die Zahl der Kunden stark zu steigern. Bis zum Jahr 2030 will das Unternehmen rund zwei Millionen Haushalte mit seinem Glasfasernetz erreichen und mit diesen Anschlüssen eine Million Kunden gewinnen. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Inexio nach eigenen Angaben mehr als 120 000 Privat- und rund 7000 Geschäftskunden.

Achim Bolanz, der neue kaufmännische Geschäftsführer von Inexio. Foto: Ruppenthal

In diesem Jahr will das Unternehmen so viele Leitungen verlegen, dass 40 000 Neukunden einen Anschluss buchen können. In drei Jahren sollen es 200 000 sein, wie Zimmer ankündigte. Diese Verfünffachung des Glasfaserausbaus – zu möglichst niedrigen Kosten – ist nach Zimmers Aussage die größte Herausforderung für das Unternehmen. „Das Thema Bau ist der strategische Punkt, der den Fokus bekommen wird“, sagte er. „Denn daran entscheidet sich, ob Inexio weiter erfolgreich sein wird.“ Jetzt werde der Markt in Deutschland verteilt, sagte er. Inexio will bei der Versorgung von Gebieten, die bisher nur schwache Netze haben, mit schnellem Internet über Glasfaser vorne dabei sein.

Die finanziellen Voraussetzungen wurden im vergangenen Geschäftsjahr geschaffen. Die schwedische Investmentgesellschaft EQT hatte 90 Prozent der Anteile von Inexio übernommen – angeblich für rund eine Milliarde Euro. „Das war der wichtigste Meilenstein im abgelaufenen Geschäftsjahr“, sagte Zimmer. EQT bringt viele Millionen Kapital ein, um die Investitionen stemmen zu können. Hinzu kommen laut Zimmer eine Milliarde Euro Fremdkapital, das über ein Konsortium von sechs internationalen Banken eingesammelt wurde. Damit „ist unser Plan für die nächsten zwei bis zweieinhalb Jahre durchfinanziert“, sagte Zimmer. Bis zum Jahr 2030 plant die Geschäftsführung mit Investitionen im Umfang von rund fünf Milliarden Euro.

Nach Klärung der Finanzierung geht es um die Umsetzung der Pläne, also das Verlegen der Glasfaseranschlüsse in großem Stil. Um den Netzausbau zu organisieren und umzusetzen, will Inexio Personal aufstocken und die größere Belegschaft organisatorisch neu aufstellen. Ein wichtiger Schritt soll die Vergrößerung des Vorstands sein – über das Trio David Zimmer, Christoph Staudt und Martin Balzer hinaus. Mit Achim Bolanz ist seit Jahresbeginn ein kaufmännischer Geschäftsführer neu hinzugekommen. Bolanz war zuvor in dieser Position bei der Bonner Beta Klinik GmbH und davor beim Keramikhersteller Keramag tätig. In den kommenden Monaten sollen ein Leiter für den Glasfaserausbau sowie ein Chef für Marketing und Vertrieb das Top-Management-Team ergänzen.

Zahlen zu Inexio Das Glasfaser- und Telekommunikationsunternehmen Inexio aus Saarlouis hat im Geschäftsjahr 2018/19 (bis 30. September) nach eigenen Angaben seinen Umsatz um fast 16 Prozent auf 97,5 Millionen Euro gesteigert. Für dieses Jahr peilt Geschäftsführer David Zimmer 118 bis 120 Millionen Euro an. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) legte um mehr als zehn Prozent auf 42,5 Millionen Euro zu. Er soll in diesem Geschäftsjahr auf knapp über 50 Millionen Euro steigen. Unter dem Strich habe Inexio im vergangenen Jahr einen Verlust im höheren einstelligen Millionenbereich geschrieben, sagte Zimmer.

Zimmer treibt besonders die Suche nach Spezialisten für den Glasfaserausbau um. „Im Bereich Glasfaser gibt es keinen Ausbildungsberuf“, bemängelt er. Der klassische Fernmeldehandwerker werde immer noch auf der alten Kupferleitungstechnik ausgebildet. Er habe über das Problem unter anderem mit Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) gesprochen. Zimmer hofft, dass sich Bildungsträger finden, die bald qualifizierte Schulungen in Glasfasertechnik anbieten. Schwer sei es auch, solche Techniker aus anderen Regionen Deutschlands in Saarland zu locken, sagte der Inexio-Geschäftsführer.

Mit der wachsenden Belegschaft sollen in diesem Jahr für 100 bis 120 Millionen Euro Glasfasernetze gebaut werden, sagte Zimmer. Das bedeutet in etwa die Verdopplung des Vorjahreswertes von rund 54 Millionen Euro. Der Schwerpunkt des Ausbaus soll in Südwest- und Süddeutschland liegen – dort, wo Inexio schon heute stark vertreten ist. In Bayern sowie Rheinland-Pfalz und dem Saarland hat das Unternehmen den größten Teil seines Netzes. „Sollte sich eine Gelegenheit zu einer Expansion nach Norddeutschland ergeben – etwa durch den Kauf eines Mitbewerbers –, wird Inexio auch diesen Weg gehen“, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Details zu etwaigen Kaufplänen nannte der Inexio-Chef nicht.