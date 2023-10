An die eigene Nase fassen Die Ausbeutung der Paketboten hat auch etwas mit uns zu tun

Dass in einem geordneten Land wie Deutschland mit Gesetzen zu Arbeitszeit, Löhnen und Betriebsverfassung Bedingungen herrschen wie in einer frühkapitalistischen Ausbeutungsgesellschaft, ist schockierend. Wie kann es sein, dass die rund 90 000 Paketboten, die täglich einem schweren Arbeitstag entgegensehen, so miserabel behandelt werden?