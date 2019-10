Saarwellingen : Das Smartphone wird zum Unfallzeugen

Saarwellingen Eine saarländische Firma entwickelt eine App, die helfen soll, den Schuldigen nach einem Autounfall zu ermitteln. Sie kann auch Hilfe rufen.

Eine Smartphone-App, die einen Unfall lückenlos dokumentiert und wertvolle Beweise liefert, wenn nicht geklärt werden kann, wer die Schuld an dem Zusammenstoß trägt. Noch steht eine solche Software nicht für jedermann zur Verfügung, doch ihre Programmierung ist im wesentlichen abgeschlossen. Die Idee für eine solche App hatte der Saarwellinger Kfz-Sachverständige und Gutachter Gundolf Himbert. Der 71-jährige Diplom-Ingenieur beschäftigt sich seit 1972 mit der Analyse von Autounfällen. Jetzt hat er sein Wissen zusammen mit dem Informatiker Andreas Görres und dem Saarbrücker Software-Haus Eurokey so aufbereitet, dass diese App, die unter dem Namen Traffi.Cam fimiert, entstanden ist.

Im Grunde funktioniert sie wie eine Dashcam, eine Videokamera, die am Armaturenbrett eines Auto befestigt ist, und die Fahrt aufzeichnet. Diese Funktion übernimmt bei Traffi.Cam das Smartphone. Während einer normalen Tour passiert nicht viel. Das Verkehrsgeschehen wird von der Kamera festgehalten und nach drei Minuten automatisch überschrieben. Sobald die Handy-Sensoren einen Aufprall registrieren, sorgt die Software dafür, dass die entscheidenden zwei Minuten vor und eine Minute nach dem Unfall gespeichert und verschlüsselt werden. „Dadurch kann zweifelsfrei belegt werden, wer den Unfall verursacht hat und für den Schaden haften muss“, ist Himbert überzeugt. Denn die App halte nicht nur das Geschehen auf Video fest. Auch die Daten des Satellitenortungs-Systems GPS werden hinterlegt, sodass die Geschwindigkeit vor dem Aufprall festgehalten ist.

Die App Traffi.Cam ist derzeit im Status eines so genannten Minimum Viable Product (MVP). Hierbei werden nur die Funktionen eingebaut, die unbedingt nötig sind. um den eigentlichen Zweck der App zu ermöglichen. Ziel dieses Zwischenschritts ist es, Zeit, Arbeit und Geld zu sparen. Vor allem Start-ups nutzen das MVP, um herauszufinden, ob sie mit ihrem Produkt auf dem richtigen Weg sind. Als nächstes tritt ­Traffi.Cam in die Beta-Phase ein. Hierzu werden Autofahrer gesucht, die die App testen, damit sie zur Marktreife entwickelt werden kann. Tester können sich für diese Phase unter trafficam-app.de registrieren und werden dann freigeschaltet.

Doch die Software kann noch mehr. Nach einem Unfall schickt sie eine SMS an ein Callcenter, in der sowohl der genaue Ort des Unfalls als auch die Handy-Nummer des Fahrers steht. Dieser wird dann sofort angerufen und kann die Situation schildern. „Geht niemand ans Handy, kann der Callcenter-Mitarbeiter eine Rettungsaktion einleiten und Hilfe herbeiholen“, sagt Himbert. Außerdem muss nicht unbedingt ein Unfall passiert sein. „Die App reagiert auch, wenn jemand nachts von der Straße abgekommen ist und von den Insassen vorbeifahrender Autos nicht registriert wird, er aber dennoch Hilfe braucht“. Über die GPS-Ortung könne genau ermittelt werden, wo sich der Wagen befindet.

Darüber hinaus sei geplant, dass über die App umgehend Kontakt mit einem Unfallspezialisten aufgenommen werden kann. Dafür hat Himbert zehn erfahrene Leute – beispielsweise ehemalige Verkehrspolizisten – an der Hand, „die den Autofahrer zunächst beruhigen und dann sagen, was nach einem Zusammenstoß als erstes zu tun ist“. Das könnten simple Dinge, wie das Absichern der Unfallstelle, der Anruf bei der Polizei oder das Ansprechen von Zeugen, sein.

Die verschlüsselten Daten der Drei-Minuten-Sequenz werden außerdem an einen Unfall-Sachverständigen übermittelt, „der aufgrund dieser Faktenlage sein Gutachten für die Polizei, Versicherungen oder die Justizorgane schreiben kann.“ Das können Himberts eigenes Unternehmen HMS, aber auch andere Gutachter-Büros sein. Eigentümer der Daten bleibt der App-Benutzer.

Saarland will Wasserstoff vorantreiben

Bewerbung als Modellregion : Saarland will Wasserstoff vorantreiben

Zwei Todesfälle wegen Keime in Wurst

Zwei Todesfälle wegen Keime in Wurst : Auch im Saarland müssen Produkte aus den Regalen verschwinden

Auch Gundolf Himbert selbst sieht ein Riesenpotenzial. „Jedes Jahr sind in Deutschland sieben Millionen Autofahrer in Unfälle verwickelt“, bilanziert er. Doch die Beweisführung von Schuld oder Unschuld werde unter anderem durch die vielen Assistenzsysteme in den Autos immer schwieriger. „Früher konnte man anhand des Bremswegs zuverlässig feststellen, wie schnell jemand gefahren ist“, nennt er als Beispiel. „Das ist heute wegen der ausgefeilten Antiblockiertechnik nicht mehr möglich.“ Außerdem gebe es kaum noch geschulte Verkehrspolizisten, die einen Unfall fachgerecht aufnehmen könnten.