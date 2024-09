Regionaler Leitartikel Bahn wertet das Saarland deutlich auf

Das Saarland hat gute Nachrichten bitter nötig, geht es doch in der Ansiedlungs- und Wirtschaftspolitik eher schleppend voran. Ob SVolt noch kommt, ist fraglich. Auch die Verschiebung der Chipfabrik von Wolfspeed bremst derzeit jede Euphorie. Umso erfreulicher ist es, dass die Deutsche Bahn nach Jahrzehnten der Zurückhaltung bei den Fernverkehrs-Verbindungen und einem starken Personalabbau an der Saar der Region nun einen Trumpf beschert: Von Dezember an wird es eine weitere ICE-Direktverbindung von Saarbrücken nach Berlin geben. Nimmt man die vier ICE/TGV von Frankfurt über Saarbrücken nach Paris hinzu, haben die Saarländer dann sechsmal täglich die Möglichkeit, mit attraktiven Fahrzeiten und komfortablen Zügen zu verreisen.