Bewerbung als Modellregion : Saarland will Wasserstoff vorantreiben

Saarbrücken Das Saarland hat sich um eine Förderung als Wasserstoff-Modellregion beworben. Das Vorhaben hatte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) bereits am Rande der Internationalen Automobilmesse in Frankfurt angekündigt (wir berichteten).

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, haben sich im Vorfeld bereits 23 Partner zusammengefunden, die bereits erste Erfahrungen mit Wasserstoff und Brennstoffzellen gesammelt haben. Dazu gehört etwa Steag mit dem HydroHub Fenne. Die Idee des Projekts in Fenne ist, überschüssigen Wind- und Sonnenstrom in einer Elektrolyse einzusetzen, um Wasserstoff herzustellen. Die Anlage soll ab 2021 gebaut werden (wir berichteten). Die Kreisverkehrsbetriebe Saarlouis wollen auf ihrem Betriebsgelände einen Wasserstofftank installieren und zu gegebener Zeit die Nutzung des Wasserstoffs aus Fenne prüfen. Außerdem soll die Beschaffung eines Wasserstoffbusses analysiert werden. Ein weiterer Partner ist die Saarbahn GmbH, die sich mit Wasserstoffzügen beteiligen will. Bosch und Schaeffler wollen Wasserstoff-betriebene Fahrzeuge anschaffen, sobald es in Homburg eine H 2 -Tankstelle gibt. Eine solche soll auf dem Gelände der Stadtwerke errichtet werden, die ebenfalls einer der Partner ist, genau wie die Stadt Homburg.