Regionaler Leitartikel Das Saarland muss sich neu erfinden

Was kann das Land voranbringen? Auf welche Branchen setzen wir als Aushängeschilder, die möglichst weitere Betriebe anziehen? Setzen wir mehr auf die Halbleiter-Chipindustrie, die Pharma- und Gesundheitsbranche oder auf etwas ganz anderes? Welche Zukunft haben junge Menschen an der Saar? Wie kann man den Mittelstand wettbewerbsfähiger machen, welche Standortkosten können so weit gesenkt werden, dass die Region attraktiver wird als die Konkurrenz? CDU, FDP, Grüne, Linke und AfD sind als Impulsgeber nahezu ausgefallen, ebenso die meisten Volksvertreter im Landtag. Die Alleinregierung wird nicht mehr gefordert. Auch die Wirtschaftskammern müssen ihre Ideen massiver einfordern. Und die Bevölkerung sollte akzeptieren, dass Ansiedlungen auch vor der eigenen Haustüre stattfinden müssen, wenn Kinder und Enkel eine Zukunft haben sollen.