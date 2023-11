Unterschiedliche Unternehmens-Philosophien Was bei ZF besser läuft als bei Ford

Anders als bei Ford gibt es bei ZF in Saarbrücken Gründe, die auch für die kommenden Jahre hoffen lassen. Angefangen beim Management. Das von Ford sitzt im fernen Dearborn in den USA. Kosten und brutale Kälte bestimmen deren weltweiten Auftritt. Sonst nichts. ZF steht auch in einem weltweit brutalen Wettbewerb, aber das Management sitzt in Deutschland. Ein Vorteil, denn die Entscheidungen fallen hier. Beeinflusst auch durch ein anderes Miteinander zwischen Management und Belegschaft.