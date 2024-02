Vorstandsvorsitzende Gabi Schupp Für sie hat Villeroy & Boch in Mettlach einer der schönsten Unternehmenssitze Deutschlands

Interview | Mettlach · Zu Jahresbeginn gab es einen Wechsel an der Spitze bei Villeroy & Boch. Gabi Schupp übernimmt fortan den Vorstandsvorsitz. Im Interview spricht sie über die Rolle des Keramikherstellers für die Saar-Wirtschaft von morgen und verrät, was ihr am Saarland besonders gefällt.

01.02.2024 , 05:00 Uhr

Foto: dpa/--

Der Mettlacher Keramikhersteller Villeroy & Boch hat eine neue Chefin. Gabi Schupp hat seit Jahresbeginn den Vorstandsvorsitz inne und folgt damit auf Frank Göring, dessen Vertrag zum Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen war. Seit fünf Jahren ist Schupp bereits für das Familienunternehmen tätig, leitet seither den Bereich Dining & Lifestyle und war Vorständin. Im SZ-Interview spricht sie über ihre Ziele für Villeroy & Boch und darüber, was sie am Leben im Saarland besonders schätzt.