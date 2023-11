Regionaler Leitartikel Wir gehen harten Zeiten entgegen

Die Überschuldung der Saarländer ist den Zahlen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zufolge gegenüber 2022 zwar zurückgegangen. Doch immer noch plagen 81 000 Frauen und Männer im Land massive Geldsorgen. Außerdem sieht es so aus, dass sich die Lage in absehbarer Zeit kaum bessert. Die Inflationsrate sinkt zwar, doch das heißt ja nur, dass das Leben etwas weniger teuer wird als in den vergangenen zwei Jahren. Teuer bleibt es trotzdem, vor allem bei Waren, die wir täglich benötigen. Allein die Lebensmittelpreise sind zwischen Juli 2021 und 2023 um mehr als 27 Prozent in die Höhe geschossen. Auch das Wohnen geht immer mehr ins Geld; ein Ende dieser Entwicklung ist auch hier wegen des knapper werdenden Wohnraums nicht abzusehen.