CTC investiert zehn Millionen in Saarbrücken : Sie bringen elektrische Geräte an ihre Grenzen

Saarbrücken CTC Advanced testet Elektronik im Extrembereich. Dazu will das Unternehmen jetzt zehn Millionen Euro in Saarbrücken investieren.

„Wir investieren derzeit zehn Millionen Euro, um bei der Elektromobilität und dem autonomen Fahren ein Wörtchen mitreden zu können“, sagt Gerhard Schirra, Vorsitzender der CTC-Geschäftsführung. Das meiste Geld – rund 6,5 Millionen Euro – fließt in ein neues Bürogebäude und eine weitere Prüfhalle. Doch mit den restlichen 3,5 Millionen Euro werden Geräte angeschafft, mit denen CTC Advanced in der Lage sein wird, neue Lithium-Ionen-Batterien, die in Autos eingebaut werden sollen, so richtig ranzunehmen. „Sie müssen alle Anforderungen, die der Alltagsbetrieb bringen kann, durchlaufen“, sagt Schirra.

Das Unternehmen CTC Advanced ging vor mehr als 20 Jahren aus dem Bundesamt für Zulassungen in der Telekommunikation (BZT) hervor, das seinen Sitz in Saarbrücken hatte und in dem 40 Beamte beschäftigt waren. Nach der Privatisierung hieß die Firma zunächst Cetecom. Dorthin wechselten auch die 40 BZT-Mitarbeiter. Seit 2017 firmiert CTC unter dem neuen Namen. Cetecom gibt es immer noch und beackert ähnliche Geschäftsfelder wie CTC, hat heute aber seinen Sitz in Essen. Beide Unternehmen gehören dem RWTüv (Essen). Geschäftsführer von CTC Advanced sind Gerhard Schirra (Sprecher) und Andreas Ehre. Das Unternehmen beschäftigt etwa 190 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 19 Millionen Euro.

Der Batterieblock wird auf einem sogenannten Shaker, der allein 2,5 Millionen Euro kostet, fixiert, in eine Dauervibration versetzt und in alle möglichen Richtungen bewegt. Gleichzeitig wird der Block extremer Kälte und großer Hitze ausgesetzt, muss trockenes Klima oder Schneechaos genauso gut überstehen wie hohe Luftfeuchtigkeit und tropischen Regen. Außerdem werden die Lithium-Ionen-Batterien zusammengequetscht, wie es auch bei einem Unfall passieren kann. Nicht zuletzt werden sie in ein Wasserbad geworfen und einem Crashtest unterzogen. „Es muss verhindert werden, dass die Batterien in Brand geraten oder dass Menschen durch einen Stromschlag zu Schaden kommen, wenn die Blöcke mit Wasser in Berührung kommen – beispielsweise beim Löschen durch die Feuerwehr“, sagt Abteilungsleiter Bernd Rebmann.